الهارب سامي كمان الدين يعترف بضربة شركة المتحدة الموجعة لقنوات الإخون.. ويعتذر عن الفيديوهات المفبركة

اعترف الإخواني الهارب سامي كمال الدين بالضربة التي وجهتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقناة الجزيرة القطرية منذ قليل، والتي كشفت عن السياسة التحريرة للقناة والتي تعتمد في المقام الأول على الخداع والكذب وعدم احترام عقول المشاهدين ببث مادة إعلامية غير موثوق منها، وأخبار مغلوطة تفتقر إلى المصداقية.

الهارب سامي كمال الدين قدم اعتذاراً عبر حسابة الرسمي على "تويتر" عن بث فيديوهات مفبركة، فور انفراد قناة إكسترا نيوزببث كواليس تصوير مظاهرة نزلة السمان التي جاءت من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وبعثتها لقناة الجزيرة القطرية عبر رسائل " الواتساب " الخاصة بالقناة والتي صدرتها لمشاهديها في المنطقة العربية كتظاهرة من شوارع مصر.





الإخواني الهارب كتب منذ قليل :" هذه المظاهرة صورتها الشركة المتحدة المخابرات الحربية من خلال كومبارس وممثلين، وأرسلتها مع فيديوهات المظاهرات الحقيقية في القرى والمحافظات.. ونشرتها بكل أسف جميع المواقع والقنوات خارج مصر.. وأنا أيضا، لذا أعتذر عن نشرها هنا " .