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الداخلية تنفي استحداث الأحوال المدنية غرامات جديدة

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نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإستحداث غرامات جديدة.

وأكد أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة ، وأن حقيقة الأمر  أن هناك رسوم تصالح مقرره وفقاً للقانون رقم 143والمطبق منذ عام 1994 فى شأن الأحوال المدنية لمخالفى مواد هذا القانون، والتى تنحصر فى الحالات التالية ( عدم التقدم لإستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانونى "16 عام"  - عدم تجديد بطاقة الرقم القومى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائها - عدم  تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية " زواج – طلاق – مهنة – محل إقامة " خلال ثلاثة أشهر - عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يوماً) .

وأوضح المصدر أن القانون حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر وقرر الرسم القانونى الواجب سداده للتصالح بشأنها ، وأنه لا تدخل لأية جهة إدارية فى ذلك.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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