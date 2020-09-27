شوقى: نص المدرسين فى السناتر مش تبعنا.. ومجموعات التقوية هدفها حماية الطلاب

علق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مسألة إغلاق السناتر وفتح الباب أمام مجموعات التقوية فى المدارس، مؤكدا أن الأولى بعمل الدروس ومجموعات التقوية هى الدولة وليس السناتر "اللى فتحاها بيزنس".





وأضاف شوقى، خلال حواره فى برنامج الحكاية، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على قناة "إم بى سى مصر"، أن بعض الموجود بالسناتر ليس له علاقة بوزارة التربية والتعليم، ولا أحد يعرف توجهاته أو انتمائه، ومع ذلك يذهب إليه الأهالى بصدر رحب، قائلا: "أما تيجى الدولة تعمل مجموعات تقوية نزعل؟!".

وأوضح، أن مجموعت التقوية هدفها حماية الأولاد، لأن الوزارة ستكون مطلعة على جميع التفاصيل التى ستحدث في مجموعات التقوية من حيث الأسعار وتطبيق الإجراءات الاحترازية والمنهج الذى يدرس.



وتابع، "المدرس لو في مجموعات التقوية لو عمل حاجة غلط نقدر نعاقبه، لكن اللى فى السنتر ده لا بيدفع ضرائب، ونصهم مش تبع وزارة التربية والتعليم".

وأردف، "اللي بيحصل فى مجموعات التقوية إنى بساعده على حل الامتحان فى المنظومة الجديدة مش نظام الحفظ اللى كان بيتم فى السناتر".

