نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن شقق الإسكان بالرقم القومي لحاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن شقق الإسكان بالرقم القومي، كانت وزارة الإسكان المصرية، قد طرحت منذ شهر مضى، عددًا من الوحدات الإسكانية التابعة لها، والمعروفة باسم الإسكان الاجتماعي، وذلك لمحدودي ومتوسطي الدخل، في عدد من المناطق السكنية، وهو المشروع رقم 13 من مشاريع الإسكان الاجتماعي، المطروحة للمواطنين.

الاستعلام عن شقق الإسكان

كانت بداية طرح الوحدات السكنية، التابعة للإسكان الاجتماعي، منذ عام 2014م الماضية، وتضمنت 13 مشورعًا إسكانيًا، بإعلانات رسمية بالصحف وفي الموقع الرسمي لوزارة الإسكان، مستهدفة بذلك فئات محدودي الدخل، ومتوسطي الدخل أيضًا، وذلك بوحدات سكنية في العديد من المدن الجديدة مثل أكتوبر والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن والمحافظات، ومع نجاح المشروع بدأ المستفيدون في التساؤل، عن إمكانية الاستعلام عن ملف الإسكان لحاجزي الوحدات السكنية، لكل من تم قبول طلبه في هذا المشروع العملاق.

الاستعلام عن شقق الإسكان بالرقم القومي

بهدف التيسير على السادة المستفيدين، من مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمدن الجديدة، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي المصري وعم التمويل العقاري، عن إطلاقه موقعًا رسميًا، يعمل خصيصًا على تقديم كافة الخدمات الرسمية إلكترونيًا، لحاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي، مع توسع الصندوق في الخدمات الإلكترونية المقدمة والمتاحة للمستفيدين، عبر هذا الموقع مثل؛ تقديم متابعة لمراحل قبول التقدم للحصول على الوحدة السكنية، وكذلك متابعة الطلبات المرسلة إلى شكرات الاستعلام عن الوحدات السكنية.

ويمكنك متابعة ملف وحدة الإسكان، التي تقدمت بطلبك للحصول عليها، من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق الاجتماعي. قم بتسجيل دخولك إلى الموقع كمستخدم، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص بك، ثم كلمة المرور التي سجلت بها من قبل، أو قم بإنشاء حساب مستخدم جديد. اختر من القائمة أمامك، مركز خدمة المواطنين. اختر الآن قسم الطلبات. اختر طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، وسوف تظهر لك حالة الطلب الذي تقدمت به.

الأوراق المطلوبة لحجز وحدة الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠