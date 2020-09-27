شبورة وارتفاع حرارة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم : عظمى القاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى نهارا، مع شبورة مائية صباحا، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفا ليلا، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





كما يتوقع الخبراء نشاطا للرياح على جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، يتاثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 34 23 الإسكندرية 32 24 وادى النطرون 34 23 طنطا 33 23 شبين الكوم 33 23 دمنهور 32 24 بلطيم 29 24 مطروح 30 23 السلوم 31 24 سيوة 37 23 بورسعيد 30 24 دمياط 30 25 الزقازيق 34 23 المنصورة 33 24 الاسماعيلية 35 22 السويس 34 24 العريش 31 23 رفح 31 23 رأس سدر 37 23 Advertisements نخل 34 17 نويبع 35 27 طابا 33 26 كاترين 29 16 الطور 33 25 شرم الشيخ 37 27 الغردقة 35 26 مرسى علم 33 28 الفيوم 35 24 بنى سويف 36 24 المنيا 37 23 أسيوط 37 23 سوهاج 37 24 قنا 38 24 الأقصر 38 25 أسوان 39 25 ادفو 39 25 أبوسمبل 40 27 الوادى الجديد 38 25 شلاتين 37 28 ابو رماد 36 27 حلايب 33 29 رأس حدربة 35 28

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