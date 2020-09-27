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بطريرك الكاثوليك يستقبل السفير المصري الجديد بهولندا

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استقبل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، السفير حاتم السيد السفير المصري الجديد في هولندا وذلك بمقر البطريركية.
حضر اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية، وتخللت الزيارة تبادل الود والاحترام والنقاش حول سبل التواصل والتعاون، كما تمني غبطة البطريرك للسفير المصري الجديد بهولندا التوفيق في مهمته الجديدة .

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من ناحية أخرى،تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد بعيد الصليب، حيث تقام صلوات القداس الإلهي بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر، وذلك لمدة 3 أيام. 

والكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصليب مرتين الأول، وهو عيد ظهور الصليب في 17 توت من السنة القبطية، ويستمر الاحتفال به حتى 19 توت، حيث تم الكشف عن الصليب المجيد بمعرفة الملكة القديسة هيلانة ام الأمبراطور قسطنطين في سنة 326 ميلادية. 

أما الاحتفال الذى تحتفل به الكنيسة فهو عيد تدشين كنيسة الصليب في 10 برمهات من السنة القبطية، ويصلى في عيدى الصليب باللحن الشعانيني. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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