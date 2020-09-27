أقرأ أيضا ..
وتعمل دورة للصليب داخل صحن الكنيسة في باكر العيد، وأناجيلها هى نفس الأناجيل التى تقرأ في دورة الشعانين ومى التى تقال في أحد الشعانين، الأحد الذى يسبق عيد القيامة، ولكن المردات تختلف.
كانت أسقفية الشباب، أقامت حفل ختام السنة الثالثة والعشرين لخدمة الكورسات المتخصصة، أمس بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور الاحتفال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وصاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وعدد من الآباء الكهنة والأساتذة المحاضرين بالكورسات المتخصصة، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصليب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.