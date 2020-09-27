اليوم.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصليب

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد بعيد الصليب، حيث تقام صلوات القداس الإلهي بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر، لمدة 3 أيام.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصليب مرتين الأول، والأول و عيد ظهور الصليب في 17 توت من السنة القبطية، ويستمر الاحتفال به حتى 19 توت، حيث تم الكشف عن الصليب المجيد بمعرفة الملكة القديسة هيلانة ام الأمبراطور قسطنطين في سنة 326 ميلادية.

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اما الاحتفال الذى تحتفل به الكنيسة فهو عيد تدشين كنيسة الصليب في 10 برمهات من السنة القبطية، ويصلى في عيدى الصليب باللحن الشعانيني.

وتعمل دورة للصليب داخل صحن الكنيسة في باكر العيد، وأناجيلها هى نفس الأناجيل التى تقرأ في دورة الشعانين ومى التى تقال في أحد الشعانين، الأحد الذى يسبق عيد القيامة، ولكن المردات تختلف.

كانت أسقفية الشباب، أقامت حفل ختام السنة الثالثة والعشرين لخدمة الكورسات المتخصصة، أمس بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور الاحتفال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وصاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وعدد من الآباء الكهنة والأساتذة المحاضرين بالكورسات المتخصصة، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.