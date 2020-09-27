صور .. وزير النقل يتفقد أول مشروع لإنشاء محطة متعددة الأغراض

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، اجتماع الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ورؤساء الهيئات والشركات المساهمة، وأعضاء الجمعية العامة للشركة، وأعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات.





وخلال الاجتماع، تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2020 والذى أوضح مدى التقدم فى معدلات تنفيذ المشروع، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال 27.2%.

كما تمت المصادقة على تقرير مراقبى حسابات الشركة، والقوائم المالية عن العام المالى الأول والمنتهى فى نفس الفترة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع فى عام 2021 ليبدأ التشغيل مطلع عام 2022، واختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين فى هذا المجال ليعمل مع الشركة المصرية فى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشرى المصرى من خلال نقل الخبرات والمعرفة بما يحقق النجاح والنمو لهذه التجربة المصرية الجديدة، مضيفا أنه متوقع لهذا المشروع أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة، و2500 فرصة غير مباشرة.

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وعقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، موقع المشروع، حيث اطمأن على سير الأعمال وتابع آخر التجهيزات والاختبارات لبدء التنفيذ فى إنشاء حائط الرصيف الشمالى والمقرر البدء فيه فى الأول من أكتوبر 2020 متقدما عن المخطط الزمنى بـ 3 أشهر.

ووجه الوزير بضرورة الالتزام بمعايير الجودة والأمن الصناعى وإجراءات السلامة والعمل على سرعة إنجاز الأعمال لما يمثله هذا المشروع من أهمية لمجتمع النقل البحرى وخلق فرص عمل جديدة، مما يعود بالفائدة على اقتصاد مصر القومى.

جدير بالذكر أن تكلفة المشروع الإجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه، ويعتبر تجربة رائدة فى مجال النقل البحرى بمصر من حيث كونه أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية وبأيادٍ مصرية، وتمتد مساحته لأكثر من نصف مليون متر2، وتبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500 متر، وتصل أعماقها إلى 17.5 متر، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، وبما يؤهل المحطة لتداول بضائع محواه تقدر 1.5 مليون حاوية وحوالى 2 مليون طن بضائع عامة، و100 ألف سيارة بإجمالى طاقة استيعابية تقدر بحوالى 12مليون طن/ سنة.