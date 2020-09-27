صور .. التسهيلات والتيسيرات داخل مجمع تراخيص مرور الشروق المطور

جرى بناء على تعليمات اللواء أشرف الجندى، مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة، بتطوير وتحديث أساليب التفاعل والتعامل مع المواطنين فى إطار استراتيجية الوزارة، التى تهدف أحد محاورها إلى تقديم خدمات جماهيرية، وتطوير وحدات تراخيص مرور القاهرة، والذى سيساهم فى رفع الكفاءة والارتقاء باحداث التقنيات مما يؤدى الى مواكبة التقدم ويساهم فى تحقيق أهداف الوزارة.





ويأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية للعمل على تطوير الأداء والمنظومة الأمنية الحديثة للارتقاء بالأداء الأمنى لتقديم الخدمات الجماهيرية وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وضمن حرص مديرية أمن القاهرة على تقديم وتبسيط الإجراءات وحصول المواطن على الخدمة فى أسرع وقت. Advertisements كما جرى تطوير 34 وحدة تراخيص بالقاهرة بإشراف اللواء عمرو البيلى، لتصبح وحدات مطورة، من ضمن هذه الوحدات مجمع تراخيص مرور الشروق المطور، برئاسة المقدم إبراهيم رشدى، لتشمل 16 شباكا تعمل بنظام الترقيم الآلى لتقديم خدمات الجماهيرية للمواطنين، ولاستخراج الدورة المستندية فى عدة دقائق. كما جرى تخصص شباك لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة، كما يوجد داخل الوحدة نيابة لاستخراج شهادات المخالفات، كما يوجد ساحة متطورة للفحص الفنى مستحدثة بأحدث التقنيات ليخدم سكان مناطق العاصمة الإدارية وبدر الشروق مدنيتى والمستقبل، ولاستخراج رخص القيادة والسيارات وكذلك التجديد

وتم تطبيق منظومة الملصق الإلكترونى. كذلك هنا منظومة التحصيل الإلكترونى تابعة للبريد المصرى داخل المجمع على مدار اليوم، ويقوم العميد خالد شوقى مساعد مدير مرور القاهرة لشؤن التراخيص بالمتابعة لتسهيل إجراءات المواطنين، ومراجعة كافة الإجراءات والاشترطات الوقائية على كافة الوحدات.

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