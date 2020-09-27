وأكد السيسى، خلال افتتاحه مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، إنفاق مبالغ كبيرة جدا لعمل مشكلة الطرق وتيسير الطرق للمواطنين. وأشار إلى أهمية فهم المواطنين لما تبذله الدولة من مجهود، وعزم المسؤولين إنهاء مشاكل الطرق بالمناطق المختلفة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. السيسى : ننفق مبالغ ضخمة لحل مشكلات الطرق وتيسيرها للمواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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