وزارة الهجرة تبدأ استعدادات إطلاق ”مراكب النجاة” بالمنيا

التدريب يستهدف 400 رائدة ريفية و162 شاب وفتاة لإطلاعهم على جهود الدولة وإيجاد بدائل للحد من الهجرة غير الشرعية

في رابع محطة للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بدأت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاستعدادات لإطلاق"مراكب النجاة" في محافظة المنيا، بعقد أولى الدورات التدريبية لعدد من الشباب والفتيات والسيدات، بحضور السيد المحافظ اللواء أسامة القاضي، والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، وذلك تنفيذاً لتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة الهجرة في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم عام 2019، ووفقًا لتوجيهات السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، بمواصلة فاعليات إطلاق المبادرة.

ويستهدف التدريب، الذي يقام على مدار يومين، 400 رائدة ريفية و162 شاب وفتاة لإطلاعهم على جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما تأتي أهمية تثقيف الرائدات الريفيات لما تمتلكه من خبرات وعلاقات داخل القرى وعليهم دور كبير في حمل تلك الأمانة ونشر التوعية تجاه تلك القضية الهامة، بالتوازي مع توفير بدائل للعمل الحر، من خلال توفير مشروعات صغيرة ومتوسطة للأهالي داخل تلك القرى.

التفاصيل عبر موقعنا : http://www.emigration.gov.eg/.../Pages/newsdetails.aspx...