شعراوي : تعميم تجربة محافظة القاهرة في تنفيذ البرامج التوعوية حول اضرار...

في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بأهمية تضافر جهود كافة الوزارات للقضاء على ظاهرة تعاطى المخدرات واستكمال بناء الانسان المصرى والحفاظ على طاقاته الذهنية لتكون عنصر بناء وليس عنصر هدم ... يجري التنسيق بين وزارة التنمية المحلية وصندوق مكافحة وعلاج الادمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لدعم التعاون والتوسع فى تنفيذ برامج الحماية من الادمان في جميع المحافظات وتنفيذ العديد من الانشطة التى تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة خاصة الشباب من أجل التوعية بأخطار المخدرات .

وفى هذا الصدد وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بعقد اجتماع تنسيقى موسع بحضور قيادات الوزارة ومسئولى صندوق مكافحة وعلاج الادمان لمناقشة مقترحات توسيع نطاق التعاون بين الوزارة والصندوق واستعراض مختلف الانشطة التى سيتم تنفيذها فى جميع المحافظات وذلك في اطار اهتمام الوزارة بتعزيز وحماية حقوق الانسان والاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنين علي مستوي جميع المحافظات .

واشار اللواء شعراوى الى مشاركة الوزارة مع كافة أجهزة الدولة فى تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الادمان وتكثيف الحملات التوعوية فى المحافظات والمراكز والمدن والقرى بمخاطر الادمان وكيفية التعافى وطرق الوقاية منها والتعريف بمراكز التعافى من الادمان فى نطاق كل محافظة .

واكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حرص الوزارة علي التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم كافة اوجه الدعم للمتعافين من الادمان وتمكينهم اقتصاديا والمساهمة في توفير فرص عمل لهم من خلال تنفيذ مشروعات صغيره ومتوسطة من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك لمساعدتهم على العودة الى العمل والانتاج مرة اخرى وتمكينهم من ايجاد مصدر رزق لهم يعينهم على اعباء الحياه ويساعدهم فى الانفاق على أسرهم .

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وأوضح اللواء شعراوي أنه سيتم تعميم تجربة محافظة القاهرة في تنفيذ البرامج التوعوية بكافة أحياء المحافظة حول اضرار تعاطي المخدرات والوقاية من الإدمان وذلك في باقي محافظات الجمهورية مع تنفيذ حملات توعوية حول الاكتشاف المبكر لمتعاطي المخدرات في المدن والمراكز والقري وكيفية التعامل مع الحالات التي يتم اكتشافها والتدريب علي اكتساب المهارات الحياتيه للوقاية من تعاطي المخدرات ، لافتاً إلي أهمية دور المحافظات فى تعزيز الوعي والتثقيف الأسري في المحافظات بما يمكن أفراد المجتمع مواجهة هذه المشكلة وتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي والخدمات العلاجية في حالة الادمان بالتنسيق مع صندوق مكافحة الأدمان .

وأشار اللواء محمود شعرواي إلي اهتمام الوزارة بتكثيف التوعية الخاصة بمخاطر المخدرات خاصة في المناطق العشوائية والاستفادة من مبادرات الشباب في هذه المناطق وتحويلها الي مناطق خالية من الإدمان مع مشاركتهم فى جهود التوعية بخطورة القضية .

جدير بالذكر انه سبق للوزارة التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان وتم عقد عدة ندوات تثقيفية لتوعية الموظفين بمخاطر الإدمان وكيفية الوقاية منه .