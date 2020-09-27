قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة عندما تنشئ كبارى، تحافظ على الحركة أسفل منه، متابعا: "الحركة بتكون ماشية تحت الكوبرى".
أضاف الرئيس السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات بمنطقة مسطرد، أن الدولة أنشأت 22 كوبرى في 6 أشهر فقط، على الرغم من الكتلة السكانية صعبة في تلك المناطق، مردفا: "فيه حركة للناس ومصالح ليها.. وكل ما ننجز العمل في وقت قصير بنريح الناس".
وتابع الرئيس: "خلال 6 شهور بنحل الحركة في شرق القاهرة من أول طريق السخنة في اتجاه الشرق وطريق بلبيس في اتجاه الشرق ثم المحاور.. وده بيتعمل علشان الناس علشان يريح الناس".
واستكمل الرئيس السيسى: "لما بنعالج مسألة.. كان مسار حلها قبل كده بدون إساءة لأى حد كان مختلف والتكلفة المالية ضخمة جدا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: ”أنشأنا 22 كوبرى خلال 6 أشهر.. وكل ده بيتعمل لراحة الناس” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.