رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: خسائر الزحام المروري 175 مليار جنيه سنويا

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن افتتاح مجمع "التكسير الهيدروجينى"، يأتى فى إطار مسيرة العطاء والإنجازات حيث نفتتح صرحا صناعيا عملاقا ويتزامن مع جهود الهيئة الهندسية، لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة.

وأشار اللواء الفار خلال كلمته في افتتاح مجمع "التكسير الهيدروجينى"، في مسطرد بحضو الرئيس السيسى، إلى أنه سوف يتم افتتاح أحد المحاور الجديدة فى هذه المنطقة وهو كوبرى "التجنيد - شبرا بنها الحر" ضمن مشروع تطوير شرق القاهرة، حيث يعد شريان حيوى لربط مسطر مع شرق وغرب الجمهورية، عن طريق ربطها مع طريق "القاهرة - السويس" ، "القاهرة - الإسماعيلية"، و"القاهرة الإسكندرية الزراعي والصحراوى".

وأضاف ، أن الكثافة المرورية وصلت إلى 7 آلاف مركبة في الساعات العادية، و12 ألف مركبة في الذروة، مشيرا إلى أن خسائر الازدحام المرورى تصل إلى 175 مليار جنيه سنويا، بداية من زيادة زمن الرحلات المرورية بتكلفة 84 مليار جنيه، زيادة استهلاك الوقود بتكلفة 23 مليار جنيه، وارتفاع معدلات الحوادث بتكلفة 67 مليار.

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واستعرض اللواء إيهاب الفار، ما تم تنفذه لتطوير منطقة شرق القاهرة، حيث تصل المساحة التى تم تنفيذها فى شرق القاهرة 1072 كيلو متر، وتم تنفيذ 50 طريق باجمالى أطوال 200 كيلو متر، وإنشاء 40 كوبرى بإجمالى أطوال 20 كيلو متر بتكلفة 22 مليار جنيه، لافتا إلى انه تم تنفيذ 7 محاور جديدة، تم افتتاح 6 محاور منها يوم 30 يونيو المقبل، وجارى افتتاح المحور السابع اليوم "التجنيد - شبرا بنها الحر" بطول 11 كليو، وفيما تم إنفاق 5.7 مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية لتطوير منطقة شرق القاهرة.

وتابع اللواء إيهاب الفار، أنه جارى تطوير المنطقة المحيطة بنادى الشمس، بداية شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه الهيئة تواصل العمل مه إنهاء التقاطعات المرورية مع خطوط البترولت، مستعرضا مسار محور "التجنيد - المطرية - بهتيم - شبر بنها".