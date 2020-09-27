السيسي: «أنشأنا 22 كوبري خلال 6 أشهر.. وكل ده بيتعمل لراحة الناس»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة عندما تنشئ كبارى، تحافظ على الحركة أسفل منه، متابعا: "الحركة بتكون ماشية تحت الكوبرى".

أضاف الرئيس السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات بمنطقة مسطرد، أن الدولة أنشأت 22 كوبرى في 6 أشهر فقط، على الرغم من الكتلة السكانية صعبة في تلك المناطق، مردفا: "فيه حركة للناس ومصالح ليها.. وكل ما ننجز العمل في وقت قصير بنريح الناس".

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وتابع الرئيس: "خلال 6 شهور بنحل الحركة في شرق القاهرة من أول طريق السخنة في اتجاه الشرق وطريق بلبيس في اتجاه الشرق ثم المحاور.. وده بيتعمل علشان الناس علشان يريح الناس".

واستكمل الرئيس السيسى: "لما بنعالج مسألة.. كان مسار حلها قبل كده بدون إساءة لأى حد كان مختلف والتكلفة المالية ضخمة جدا".