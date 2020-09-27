بنوك ترفض قبول قيمة جدية التصالح.. ومواطنون: نناشد رئيس الوزارء بالتدخل

وقال أحد المواطنين إنه بعد قضاء ساعات أمام البنك بسبب الإجراءات الاحترازية، حيث يوجد حساب باسم الحي التابع له، وبعد أن وصل لشباك للتعامل مع الموظف أخبره أن الفرع لا يوجد به إمكانية قبول جدية التصالح حيث إن هناك فروعًا مخصصة محددة لذلك.. وعلى الرغم أن رئيس الحي قال إنه يمكن التعامل مع أي فرع لهذا البنك.

وتابع المواطن انه على الرغم من ذلك ذهب للفرع الآخر الذي أخبره به الموظف ولكن بعد أن ذهب إلى هناك لم يقبل البنك أيضا أن يدفع قيمة التصالح.

وأضاف لم يعلن رئيس الحي عن فروع معينة كما ان البنك ايضا لم يعلن عن تخصيص فروع معينة.