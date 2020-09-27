عاجل .. السيسى يوجه بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة وقبول طلبات جديدة





وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بمواصلة استمرار 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة المتأثرة من جائحة فيروس كورونا

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