عاجل .. السيسى : محاولات تزييف الوعى تهدف لإحباط جهود التنمية

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيىسى، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، بمحافظة القليوبية، إنه سيظل يؤكد دائمًا على أهمية تعزيز الوعى لدى المواطن، بهدف بناء الدولة والحفاظ عليها.

وألقى الرئيس السيسى، الضوء على ما وصلت إليه بعض دول المنطقة، من تدمير وخراب، مؤكدًا أن الله حفظ مصر، "الدول لا تقوم على أساس التخريب".