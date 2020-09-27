عاجل .. السيسى : مصر لم تتأثر كثيرا بسبب كورونا بخلاف دول العالم

وأكد السيسى، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، بمحافظة القليوبية، أن مسار التنمية فى مصر لم يتأثر كثيرا بالجائحة بينما تضرر اقتصاد دول كبرى، مضيفا: "دا بفضل الله، ثم بفضل تحمل الشعب".
وأشار إلى أن وعى المواطنين أقوى سلاح فى مواجهة حملات استهداف مصر، ومحاولات النيل من الاستقرار.
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