الرئيس السيسي: "فيه ناس بتصطاد فى المياه العكرة وكل هدفها التشكيك"

أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى وجود مجموعة من الناس كل هدفها التشكيك فى المشروعات التى تتم وبث الشائعات والفتن بين المواطنين، وتابع: "فيه ناس موجودة وكل هدفها التشكيك ويخوفوكم بيطصادوا في المية العكرة..لما تحركنا وبدأنا في خطة شرق العاصمة بالكامل قالوا بيعمل لصالح مصر الجديدة ومدينة نصر.. مفيش كلام من ده فيه حاجة لصالح الناس".
وأضاف الرئيس خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا: "الحركة 3 ملايين سيارة خلال اليوم احنا بنرحمهم بحركة كويسة سهلة واقل تكلفة في الوقت والوقود.. مبنعملش إجراء الا في اطار خطة متكاملة للدولة لمعالجة اثار صعبة، اللى بتشوفوه ده بقولها للاعلام والمواطنين هو ده الحال، نصلحه ولا نسيبه؟، نصلحه طيب نصلحه على حساب الناس ولا حساب الدولة، والدولة فى الاخر شعب مصر".
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