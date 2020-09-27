الرئيس السيسى: "الدولة والشعب حاجة واحدة.. ورهانى على المصريين كسبان"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك من يستغل المواقف الصعبة من أجل تشكيك المصريين فى ما يتم تنفيذه على أنه على حسابهم وضدهم متابعا: "رهانى على الشعب أنه متفهم ومقدرين وتتحملواما يتم تنفيذه.. واللى بيتعمل بيتعمل بالمصريين.. هى الدولة حاجة وشعبها حاجة تانية.. الدولة والشعب حاجة واحدة.. احنا بنجرى وأنا رهانى على الناس.. والحمد لله رب العالمين.. خلال السنوات الماضية كان الرهان كسبان".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح مجمع "التكسير الهيدروجينى" فى مسطرد: "بنصلح فى الأرض.. لو بفسد فى الأرض هبقى خايف لأن مش هيبقى معايا ربنا.. وأن الناس نحن نعمل فى مسار إصلاح وتنمية وتعمير لأن الدولة تحتاج إلى هذا.. الإصلاح الاقتصادى لم يكن سهلا.. وبفضل الله عدينا منه وحققنا انجازات الدنيا كلها ببتكلم عليها.. وأنا بقول "بفضل الله" وقدرنا نواجه الاقتصاد المعثر والسياحة وغيرها".