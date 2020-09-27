الرئيس يوجه الحكومة بسرعة الانتهاء من وضع الاشتراطات الجديدة للبناء

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، وإعلانها للشعب، وقال الرئيس: "اشتراطات البناء والدنيا واقفة ودى مش من المصلحة.. خلصوا اشتراطات البناء وأعلنوها للناس والمسار الجديد إزاى هنظم عملية البناء في مصر علشان الدنيا تتحرك".
وأضاف الرئيس خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا: "عاوز أقول للناس الاشتراطات.. إن كان عندنا عيب في النظام خله الدنيا كده وأنا بقول كلام مهذب.. كتير من بلدنا بالطريقة دى، لأن النظام اللى كان موجود قبل كده فى تنظيم البناء محتاج يتطور".
وأكمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الثمن اللى بيتدفع ده بيتحمله الشعب المصري كله، يهمنى أقول حاجة واحدة بس، براهن على الناس والمصريين طيب أنا بشكر المصريين ".
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