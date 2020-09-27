السيسي: «دائما بقول أنا براهن على الناس.. دلوقتي بقولكم أنا بشكر الناس»

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوعي المواطن المصري، قائلاً: أنا دائما بقول لكم انا براهن على الناس، دلوقتي بقولكم أنا بشكر الناس". وأضاف السيسي خلال افتتاحه مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد: "ده رهان عليكم أنكم قادرين وبتتحملوا.. الشعب والدولة حاجة واحدة ومحدش يقدر يدخل بيننا". وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح مجمع "التكسير الهيدروجينى" فى مسطرد: "بنصلح فى الأرض.. لو بفسد فى الأرض هبقى خايف لأن مش هيبقى معايا ربنا.. وأن الناس نحن نعمل فى مسار إصلاح وتنمية وتعمير لأن الدولة تحتاج إلى هذا.. الإصلاح الاقتصادى لم يكن سهلا.. وبفضل الله عدينا منه وحققنا انجازات الدنيا كلها ببتكلم عليها.. وأنا بقول "بفضل الله" وقدرنا نواجه الاقتصاد المعثر والسياحة وغيرها".

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