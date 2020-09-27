الارشيف / أخبار مصرية

السيسي يوجه باستمرار تقديم منحة العمالة غير المنتظمة لنهاية العام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجارى، جاء ذلك خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد فى محافظة القليوبية.

 

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى: "طالما اتكلمت عن العمالة غير المنتظمة مش إدينا 3 شهور، طيب انتوا هتكملوا لأخر السنة ولا إيه.. الناس ظروفها صعبة..  فلو كان كده نكمل لغاية أخر السنة".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يوجه باستمرار تقديم منحة العمالة غير المنتظمة لنهاية العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا