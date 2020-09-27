السيسي يوجه باستمرار تقديم منحة العمالة غير المنتظمة لنهاية العام

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجارى، جاء ذلك خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد فى محافظة القليوبية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى: "طالما اتكلمت عن العمالة غير المنتظمة مش إدينا 3 شهور، طيب انتوا هتكملوا لأخر السنة ولا إيه.. الناس ظروفها صعبة.. فلو كان كده نكمل لغاية أخر السنة".