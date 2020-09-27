الرئيس السيسى يفتتح كوبرى تقاطع الطريق الدائرى مع محور شبرا بنها

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع كوبرى تقاطع الطريق الدائرى مع محور شبرا بنها، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك على هامش افتتاحه عددا من المشروعات فى منطقة سطرد بمحافظة القليوبية.
تم الانتهاء من مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد بالتعاون مع القطاع الخاص، وبلغت استثمارات المشروع نحو 3.4 مليار دولار، يعمل المشروع وحداته الانتاجية بطاقة تصل إلي 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.
وتتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الاوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيره، ويعد المجمع الجديد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبري.
يأتى المشروع الضخم في إطار برنامج طموح للوزارة جاري تنفيذه لتطوير صناعة التكرير وزيادة طاقات مصر التكريرية وقدراتها الانتاجية من المنتجات البترولية، ويستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.
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