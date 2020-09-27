وأضاف مدبولى، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، بمحافظة القليوبية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى: "سيتم افتتاح مدارس ومستشفيات على غرار الأسمرات وغيرها، لفتح طرق وتغيير الوجه الحضارى كما حدث بمشروعات أخرى مماثلة على مستوى الجمهورية".

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: بناء مجتمع متكامل فى مسطرد وتغيير الوجه الحضارى للمنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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