الرئيس السيسى: ندعم القطاع الخاص.. وسعداء بمشاركتهم فى بناء مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، على المجهودات المبذولة بالتعاون مع الدولة المصرية، قائلا: "إحنا سعداء بهذا المشروع والمشاركة.. نحن ندعم القطاع الخاص الشريف وسعداء بمشاركتكم ومساهمتكم في بناء الدولة المصرية".

وقال الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروعات في منطقة مسطرد: "الدولة المصرية تدعم كل المستثمرين.. ومستعدين دائما في افتتاحات كثيرة إننا نشجعكم ونقولكم تعالوا معانا سواء بمفردكم أو مع الدولة، ونحن كدولة نحترم التزاماتنا مع القطاع الخاص".

واستكمل الرئيس حديثه للقطاع الخاص، قائلا: "محتاجينكم تشاركوا معانا فى بناء اقتصاد الدولة".