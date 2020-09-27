الرئيس السيسي يوجه بضخ مليار جنيه سنويا لمدة 5 سنوات لتطوير منطقة مسطرد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضخ مليار جنيه سنويا لمدة 5 سنوات، من أجل تحسين شكل المجتمع في منطقة مسطرد وتغيير حياة الناس إلى الأفضل، مضيفا: "كيان فيه 8 كيانات موجودة فى مسطرد من الستينات كنت أتمنى من الستينات حتى النهاردة كان ينعكس على شكل المجتمع في مسطرد يتغير من خلال خطة متكاملة ونغير ما أمكن في حياة الناس اللى موجودين".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مجمع تكرير مسطرد: "نعمل ده وحياة الناس في مسطرد مش على أد المحور اللى بنفتتحه علشان الناس تتحرك بسهولة.. نبنى مساكن وإحلال مساكن صعبة.. وأنا شايف أراضى فاضية بتاع مين؟.. لو بتاع أهالى نشتريها".
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