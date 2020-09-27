احذروا الشتاء .. السيسي: يجب مراجعة جاهزية مستشفيات التأمين الصحي والحميات للموجة الثانية

يجب مراجعة جاهزية مستشفيات التأمين الصحي والحميات لمتابعة تطورات مواجهة كورونا ".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أنه يجب الاستمرار في الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ، مضيفا : "

وأضاف السيسي :" تزامنا مع دخول فصل الشتاء متوقع حدوث موجة ثانية من الفيروس وعلى المسئولين الحفاظ على ما وصلنا إليه من خفض الأعداد ، ومزيد من الإجراءات الاحترازية وتوخي الحذر ".

وأوضح أن ارتفاع معدلات الإصابة عالميا ، وعدم حدوث ذلك في مصر يعد نجاحا لخطوات الدولة السابقة ، مشددا على أن المسئولين يتعاملون بمنتهي الشفافية في الأرقام والمعلومات حول كورونا في مصر .