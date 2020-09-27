ينشر موقع دوت الخليج أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، والذي يعد من أكبر مشروعات في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر توفر العديد من الإمكانيات، ويحقق الاكتفاء الذاتي، ويوفر 18 ألف فرصة عمل، ويساعد على اكتفاء مصر من البنزين والسولار، بتكلفة 300 مليون دولار سنويا، وينتج 4 ملايين طن من المواد البترولية. الرئيس السيسي: أنشأنا 22 كوبري بأطوال 400 كيلو في 6 أشهر الناس محدش يقدر يخدعها حتى ولو هما تعبانين الأمن والاستقرار هما المفتاح الحقيقي للاستثمار الانتهاء من تطوير الطريق الدائري بنهاية العام الجاري أوجه الحكومة بإعلان اشتراطات البناء الجديدة في أسرع وقت أنفقنا 380 مليار جنيه على العاصمة خلال السبع سنوات الماضية أي إزالة تتم من أجل المنفعة العامة نقوم بنقل مالكيها لمناطق أكثر تطورا رهاني دائمًا كان على الشعب في عملية البناء والتحمل وكان الرهان كسبان الإعلام أداة التنوير الحقيقية لبناء الوعي في مواجهة محاولات التزييف Advertisements الدعوات المغرضة التي كانت في الأيام الماضية غرضها التدميير وليس التغيير الاقتصاد العالمى تأثر بسبب فيروس كورونا ومصر ما زالت بفضل الله بخير وعينا الآن هو السلاح ضد كل الأفكار والجهد الذي يتم بذله لهدم الدولة المصرية مجمع مسطرد توقف 10 سنوات بسبب أحداث 2011 وحرمنا من مكتسبات اقتصادية الإصلاح الاقتصادى لم يكن سهلًا وبفضل الله عدينا منه وحققنا إنجازات الدنيا كلها بتتكلم عليها محاولات تزييف الوعى، التى تقوم عليها قوى الشر، والقنوات المغرضة، تهدف لإحباط جهود التنمية والبناء الدولة تدعم القطاع الخاص وتشجعه ونشكره على ما يقدمه نحترم التزامتنا مع القطاع الخاص ونتمني المزيد من التعاون والشراكة ضخ مليار جنيه سنويا لمدة 5 أعوام لتغير وجه الحياة في مسطرد هناك موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا في مصر وأطالب المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الإعلان قريبا عن خطة الدولة لصالح الأراضى الموجودة داخل عواصم المحافظات والمراكز الرئيسية لها

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناس محدش يقدر يخدعها حتى ولو هما تعبانين.. أبرز 20 تصريحا للسيسي خلال افتتاحات مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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