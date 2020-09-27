على متنها 5 آلاف راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 41 رحلة جوية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم، الأحد، 41 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 5100 راكب، إلى عدة وجهات دولية مختلفة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأعلنت مصر للطيران، تسيير رحلاتها اليوم، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، باريس، وأمستردام، وروما، وفرانكفورت، ولندن، وميونخ، وميلانو، وبرلين، وندچمينا، وأبوچا، والخرطوم، وبغداد، وأبوظبي، والمدينة المنورة، والرياض، والشارقة، وواشنطن، وبيروت.

بالإضافة إلى 5 رحلات جوية إلى جدة و3 رحلات جوية إلى دبي ورحلتين إلى كل من إسطنبول والدمام، و 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.