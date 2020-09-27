نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفتاح: المتحف الكبير والمنطقة المحيطة ستكون مدينة سياحية وليس مجرد متحف في المقال التالي
جاء ذلك على هامش مؤتمر تسلم المتحف المصري الكبير -مركز ترميم الآثار- اليوم شهادة اعتماد المواصفات الدولية القياسية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية الأيزو 2018: 45001ISO، حيث قام المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد بتسليم شهادة الأيزو للواء عاطف مفتاح.
وأضاف مفتاح في تصريحات للفجر، إن المرحلة الثالثة والتي هي الرئيسية طورتها الدولة المصرية وحولتها إلى مشروع ضخم، ليس مجرد متحفًا بل مدينة سياحية متكاملة، والتي أصبحت مساحتها 9300 فدان.
وأشار إلى أن المنطقة المحيطة تشمل ميدان الرماية ونادي الرماية للقوات المسلحة والطرق المحيطة بالمتحف وطريق الفيوم، وذلك في مرحلتها الأولى، وستشمل منطقة سن الفيل ونزلة السمان والتي سيتم العمل فيها بشكل إنساني يراعي البعد الاجتماعي في المقام الأول وبما يحل المشكلة بشكل جذري كامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفتاح: المتحف الكبير والمنطقة المحيطة ستكون مدينة سياحية وليس مجرد متحف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.