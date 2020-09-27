طاقة نور.. صناع الخير توقع الكشف على 500 مواطن بقرى الأقصر

أجرت مؤسسة صناع الخير للتنمية، اليوم الأحد، الكشف على 500 مواطن بعدة قرى فى محافظة الأقصر، ضمن سلسلة قوافل مبادرة "طاقة نور" للكشف على أمراض العيون وبخاصة أمراض الشبكية، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، وبإشراف من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الاقصر.





وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن قوافل "طاقة نور" جابت قرى توماس وعافيه مركز اسنا وقبلى قامولا مركز القرنة والقرى المجاورة بالأقصر، مشيرا إلى أن "طاقة نور " تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بهدف الحد من إخطار أمراض الشبكية وكافة أمراض العيون، وقوافل المبادرة تستهدف تقديم خدمات الكشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان تماماً ويتم تنفيذ القوافل مع الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية. وأشار عبدالجليل إلى أن صناع الخير تشارك بفاعلية فى تنفيذ مبادرة السيد الرئيس "حياة كريمة" ففضلا عن تقديم الخدمات العلاجية ذات الجودة وبالمجان تماماً فى مجالات مكافحة العمى فإن المؤسسة تشارك ايضاً فى تنفيذ المبادرة من خلال إعادة أعمار عدد من القرى الأشد إحتياج حيث تستعد لإعمار عدد من القرى داخل محافظة الأقصر ضمن المرحلة الثانية من المبادرة. ونجحت قوافل مبادرة "طاقة نور" للحد من مخاطر أمراض الشبكية والعيون، حتى الآن، فى توقيع الكشف على عيون الأهالى فى أكثر من 30 قرية بسوهاج وأسيوط وأسوان والأقصر، وداخل قرى محافظة سوهاج نجحت المبادرة فى تنظيم 7 قوافل طبية داخل 7 قرى مركزية لخدمة الأهالى فى أكثر من 30 قرية مركزية وقرية تابعة ونجع وتخلل تنظيم القوافل إجراء عمليات جراحات الانفصال الشبكى للأهالى، الذين تم توقيع الكشف عليهم بمعدل ثلاث قوافل أو أربع ثم إجراء العمليات الجراحية مباشرة، وجراحات الانفصال الشبكى تحتاج الى سرعة الإجراء لضمان نجاح العملية.

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