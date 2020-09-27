حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التقاط صورة تذكارية داخل مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى بمنطقة مسطرد بعد إجراءه جولة تفقدية بالمشروع. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن تطوير قطاع البترول تكلف تريليون و200 مليون جنيه، مضيفا: "هنفتتح خلال الشهور القادمة فى أسيوط المشروعات اللى اتكلمنا عشان نحقق الاكتفاء الذاتى فى حاجتنا للبترول علشان ميبقاش فيه اختناقات". Advertisements وقال الرئيس خلال افتتاح مجمع مسطرد لتكرير البترول اليوم الأحد: "كل الناس اللى هتسمع هتقول انت بتتكلم عن كل قطاع يتكلف تريليون.. أه طبعا، دولة زى مصر فيها 100 مليون قطاع.. البترول تكلف تريليون و200 مليون، والكهرباء تريليون وشوية أه، النقل تريليون وشوية أه، هو كل كده، أه.. هما بيقولوا أنتم عاوزين تبقوا أوبك للغاز فى المنطقة مش كده؟ انتبهوا يعنى مصر عاوزة تبقا منظمة الغاز فى المنطقة، لا بقا إحنا مش هنسيبكوا.. وكل اللى نقدر نعمله هما يعنى.. لكن ربنا موجود أن شاء الله".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية داخل مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.