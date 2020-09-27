انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن خطة شقق الإسكان في كل المحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف منذ قليل الرئيس “عبد الفتاح السيسي” عن وجود خطة هامة بشأن بناء شقق الإسكان للمواطنين محدودي الدخل، مؤكداً أنه سوف يتم الإعلان عن تلك الخطة قريباً وأنه سوف يتم استغلال أراضي الدولة بجميع المحافظات من أجل التنمية خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل رفع العبء عن المواطنين.

شقق الإسكان في المحافظات

وأضاف” السيسي” من خلال كلمته في افتتاح التكسير الهيدروجيني بمنطقة مسطرد اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2020، انه سوف يتم الإعلان قريباً عن خطة لصالح الأراضي داخل العواصم في لمحافظات وكذلك المراكز الأساسية من أجل النمو الرأسي، قائلاً: ” بدل ما نقول الزيادة السكانية محتاجة سكن نقوم نضطر نزحف على الزراعة تاني.. لأ”.

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وأوضح الرئيس أن الراضي التابعة للدولة في العديد من المحافظات سواء كانت من شركات قطاع أعمال أو أي محافظات سوف يتم الدخول عليها من أجل بناء شقق الإسكان، لتوفير شقة للمواطن وأن عدد الشقق في تلك الخطة يتراوح ما بين 500 إلى 600 ألف شقة في السنة.

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وجاءت تلك التصريحات الهامة من الرئيس بعد المبادرة التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية تحت عنوان “شقة لكل مواطن”، حيث تحرص القيادة السياسية خلال هذه الفترة على رفع العب عن المواطنين وخاصة محدودي الدخل.