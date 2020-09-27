شكرا لقرائتكم خبر عن أبزر تصريحات وزير البترول فى افتتاح مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ما تم تنفيذه من مشروعات جديدة في قطاع البترول والتكرير، وتبنى الوزارة لاستراتيجية زيادة طاقة التكرير ورفع كفاءة المصافى.

كما عرض وزير البترول، خلال كلمته في افتتاح مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني وعدد من المشروعات الجديدة في مسطرد بالقليوبية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطوير صناعة التكرير التى كانت تواجه تحديات مثل تقادم المصافى.

ويستعرض ”الخليج 365” من خلال الإنفوجراف التالى لجمهور القراء أبزر تصريحات وزير البترول فى افتتاح مشروع جمع التكسير الهيدروجيني.