شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا حول "حقوق الإنسان بمفهومها الشامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح "مجمع "التكسير الهيدروجينى" فى مسطرد بالقليوبية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا عن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث استعرض جهود الدولة فى توفير السكن من خلال تطوير العشوائيات، وبناء مدن سكنية جديدة لتوفير المسكن الملائم لأبناء الشعب المصرى.

واستعرض الفيلم التسجيلى، جهود الدولة فى مجال العدالة الاجتماعية، وبرامج التكافل الاجتماعى المجالات المختلفة، لتوفير الرعاية لجميع المواطنين، وصولا إلى مبادرات القطاع الصحى، مثل الأمراض المزمنة.. والتأمين الصحى الشامل فى بعض المحافظات.. وغيرها من المبادرات الصحية التى تهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان".

ويفتتح الرئيس السيسى مجمع مسطرد الجديد، الذى تم الانتهاء منه بالتعاون مع القطاع الخاص، وبلغت استثمارات المشروع نحو 3.4 مليار دولار، حيث يعمل المشروع ووحداته الانتاجية بطاقة تصل إلي 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

وتتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الاوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيره، ويعد المجمع الجديد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبري.