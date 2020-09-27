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شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى للشعب فى افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، الأحد، مجموعة من الرسائل الهامة للشعب المصرى خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى فى مسطرد فى محافظة القليوبية، ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية، والتى ركز خلالها على أهداف هذه المشروعات، والهدف منها فى المقام الأول، هو التسهيل وتخفيف العبء عن كاهل المصريين.
كما يهدف مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى لتأمين إمدادات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية الجودة، وخاصة السولار والبنزين وتقليص كميات وفاتورة الاستيراد لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
ويستعرض ”الخليج 365” من خلال الإنفوجراف التالى لجمهور القراء، أبرز ما جاء فى رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى للشعب المصرى خلال افتتاحه مجمع التكسير الهيدروجينى.
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