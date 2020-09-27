شكرا لقرائتكم خبر عن تاجر يقتل صاحب محل طيور فى المنصورة بسبب خلاف على سعر "حمامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى تاجر طيور وحيوانات للزينة بشارع المدير مدينة المنصورة ، مصرعه على يد تاجر آخر بسبب خلافهما على سعر فرد حمام.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم أول المنصورة بوصول تاجر طيور زينة جثة هامدة إلى مستشفى المنصورة العام .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع " محمد ص" 41 سنة تاجر طيور وحيوانات زينة، نتيجة طعنة فى الرقبة، وذلك على يد " إبراهيم.س" 40 سنة، تاجر طيور ومقيم بشارع الأسواق بمدينة المنصورة ، بسبب الخلاف فيما بينهما على بيع "فرد حمام" فى وقت سابق للحادث، إلا أن القتيل فوجئ بالأخير يحضر إليه مره أخرى لمحله، فنشبت مشاجرة بينهما قام على إثرها الأخير باستخرج سلاح أبيض ، وطعن القتيل فى رقبته من الخلف وتركه غارقا فى دمائه وفر هاربا.

وعلى الفور تمكن ضباط مباحث القسم من تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.