شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: التاريخ سيسجل بحروف من نور جهود الرئيس السيسى فى إنقاذ الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من عملية إنقاذ شاملة للوطن إنما هو فضل وتوفيق من الله له، فلم تقف جهوده عند حدود مواجهة الإرهاب وغل أيدى الإرهابيين عن النيل من مصر وأهلها، فقد استطاع بفضل الله وتوفيقه أن يبحر بسفينة الوطن كقائد حكيم إلى بر الأمان.

وتابع جمعة فى تصريحات له اليوم:"وخاض الرئيس بعزة وشرف وما زال يخوض معركة البناء والتعمير في مختلف المجالات من طرق وإسكان وبنية تحتية، وصحة وتعليم، واستصلاح أراضي، والعمل على بناء الإنسان، واستعادة مكانة وريادة مصر الإقليمية والدولية، والعمل على تقدمها وازدهارها والرقي بها في مختلف المجالات، مما يجعلنا نشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز بمصرنا في ظل قيادته الحكيمة الرشيدة".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء وإعلانها للشعب، وقال الرئيس: "اشتراطات البناء والدنيا واقفة ودى مش من المصلحة.. خلصوا اشتراطات البناء وأعلنوها للناس والمسار الجديد إزاى هنظم عملية البناء في مصر علشان الدنيا تتحرك".

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وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا بمنطقة مسطرد فى محافظة القليوبية اليوم، الأحد: "عاوز أقول للناس الاشتراطات.. إن كان عندنا عيب في النظام خله الدنيا كده وأنا بقول كلام مهذب.. كتير من بلدنا بالطريقة دى، لأن النظام اللى كان موجود قبل كده فى تنظيم البناء محتاج يتطور".

كما وجه الرئيس السيسى، الحكومة باستمرار تقديم منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري، مضيفاً: "طالما اتكلمت عن العمالة غير المنتظمة مش إدينا 3 شهور، طيب انتوا هتكملوا لآخر السنة ولا إيه.. الناس ظروفها صعبة.. فلو كان كده نكمل لغاية أخر السنة".