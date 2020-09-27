الجريدة الرسيمة تنشر قرارا لوزارة التضامن لقيد جمعية أهلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التضامن الاجتماعىُ لقيد جمعية الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنه 2019 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات الأهلية. وتضمن القرار بأن تلتزم المؤسسة بتوفيق أوضاعها بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى. Advertisements ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه من خلال تفعيل دور المشاركة المجتمعية ومساهمة المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال، فإنه تقرر أن تتحمل إحدى هذه الجهات نفقات وسداد رسوم التصالح فى مخالفات البناء لعدد 1000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتخفيف ورفع العبء عن كاهلهم.

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