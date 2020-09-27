شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور على جمعة يفتتح مسجد "المسك" بهايد بارك التجمع الخامس على مساحة 1400 متر مربع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الجمعة، فضيلة الاستاذ الاستاذ الدكتورعلى جمعة عضو هيئة كبارعلماء الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الأسبق، مسجد "المسك" بمشروع هايد بارك بالتجمع الخامس، كأول مسجد في هايد بارك مقام على مساحة أكثر من 1400 متر مربع ويسع حوالى 1200 مصلي، تم تنفيذه على احدث الطرازات المعمارية من خلال كبرى شركات مقاولات واستشارين متخصصين فى هذا المجال.

فى هذا السياق قام الدكتور على جمعه بإزاله الستار عن حجر إفتتاح المسجد بكمبوند هايد بارك التجمع الخامس بحضور المهندس امين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتنمية ومجموعة من سكان المشروع حيث ألقى د. على جمعة خطبة الجمعة وامامة المصليين لأداء صلاة الجمعة من داخل المسجد.

عبر المهندس أمين سراج، عن شديد فخره بتشريف الدكتور على جمعة لافتتاح المسجد باعتباره قامة في علوم الدين وواحد من أهم وابرز كبار هيئة علماء الازهر الشريف ومن المشهود لهم بمنهجه الوسطى الذى دائما ما يحث على نبذ التعصب واعلاء روح القيم الدينية الصحيحة التى تبرز وسطية الدين الاسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة.

وأضاف سراج أن المسجد الذي تم افتتاحه يعتبر من ضمن أهم مميزات كومبوند هايد بارك، الذي يضم العديد من الخدمات والمساحات المتنوعة لكافة الوحدات السكنية، والتي تختلف من حيث تصميماتها وطًرزها كي تناسب كافة أذواق العملاء، موضحا أن تصميم المسجد ومساحته تستوعب سكان هايد بارك الحاليين، فضلا عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الأوقاف تماشيا مع الخطة العامة للدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

واكد امين ان المشروع يسير بخطي سريعه وفقا لخطة متكاملة تم من خلالها تسليم عدد 1911 وحدة ،واكثر من 1704 وحدة اخري تحت التشطيب، ومازالت شركة هايد بارك تتعاون مع كبرى شركات المقاولات وعدد من الشركات المختصة بتطوير البنية التحتية لتطوير مشروع "هايد بارك القاهرة الجديدة" ومنهم "حسن علام" و"ريدكون" و "كونكريت بلس" و "ميدكوم" و"الخرافي" و"كونستك" و أكثر من 40 شركة أخرى.

وفى السياق ذاته اطلقت "هايد بارك" "المنطقة الإدارية – Business District" بمشروع "هايد بارك القاهرة الجديدة" بتكلفة استثمارية 6 مليار جنيه وتبلغ إجمالي مساحة الأرض 117,000 متر مربع، بالارتفاع 6 أدوار لتتيح مساحات مكتبية مختلفة تبدأ من 54 متر مربع الي مباني ادارية كاملة، مزودة بجراج سيارات تحت الأرض يتسع الى 4000 سيارة، ومنطقة مطاعم لتلبية جميع إحتياجات أصحاب الأعمال.

بالاضافة الى حديقة "هايد بارك" والتى تعد من الأكبر على الإطلاق من نوعها فى المشروعات العقارية حيث تبلغ مساحتها 600 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تتخطى 500 مليون جنيه، حيث تم التعاقد مع المكتب الاستشارى الأمريكى SWA لتصميم الحديقة المركزية.