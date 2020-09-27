الارشيف / أخبار مصرية

وفد من الصحة العالمية يزور مركز إجراء التجارب السريرية للقاح كورونا بفاكسيرا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الصحة العالمية يزور مركز إجراء التجارب السريرية للقاح بفاكسيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالشركة القابضة للمصل واللقاح فاكسيرا، عن زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية للشركة صباح اليوم لمتابعة آليات إجراء التجارب السريرية علي لقاحى كورونا.

 

 

وأضاف المصدر، أنَّ الوفد رافقته الدكتورة هبة والي، رئيسة الشركة ومن المقرر أنَّ يتمّ المرور على خطوط إنتاج الشركة والكشف عن آخر مستجدات التجارب السريرية التى تجرى على المصل الصيني لفيروس كورونا.

Advertisements

 

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح "كوفيد - 19"، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة "G42" الإماراتية للرعاية الصحية.

 

وأوضحت وزيرة الصحة، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكّد حرص مصر على المشاركة مع دول العالم للوصول للقاح آمن وفعال لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في هذه التجربة تأتي من منطلق ريادتها العلمية والبحثية في المنطقة وبالمشاركة مع العديد من دول العالم في مختلف القارات والتي ستسهم جهودهم في إيجاد لقاح فعال يقي البشرية من اخطار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنَّ تلك التجارب أطلق عليها "لأجل الإنسانية" وتتم في 4 دول عربية وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين في كل من (الإمارات والبحرين والأردن ومصر).

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد من الصحة العالمية يزور مركز إجراء التجارب السريرية للقاح كورونا بفاكسيرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا