وفد من الصحة العالمية يزور مركز إجراء التجارب السريرية للقاح كورونا بفاكسيرا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالشركة القابضة للمصل واللقاح فاكسيرا، عن زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية للشركة صباح اليوم لمتابعة آليات إجراء التجارب السريرية علي لقاحى كورونا.

وأضاف المصدر، أنَّ الوفد رافقته الدكتورة هبة والي، رئيسة الشركة ومن المقرر أنَّ يتمّ المرور على خطوط إنتاج الشركة والكشف عن آخر مستجدات التجارب السريرية التى تجرى على المصل الصيني لفيروس كورونا.

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وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة "G42" الإماراتية للرعاية الصحية.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكّد حرص مصر على المشاركة مع دول العالم للوصول للقاح آمن وفعال لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في هذه التجربة تأتي من منطلق ريادتها العلمية والبحثية في المنطقة وبالمشاركة مع العديد من دول العالم في مختلف القارات والتي ستسهم جهودهم في إيجاد لقاح فعال يقي البشرية من اخطار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنَّ تلك التجارب أطلق عليها "لأجل الإنسانية" وتتم في 4 دول عربية وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين في كل من (الإمارات والبحرين والأردن ومصر).