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منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على قافلة أمنية فى شمال نيجيريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الهجوم الإرهابى الذى شنته عناصر متطرفة، فى شمال شرق نيجيريا، على قافلة أمنية كانت تعيد مهجرين إلى منازلهم التى فروا منها بسبب أعمال العنف، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل.

وقالت المنظمة فى بيان لها: إن رجال الأمن يقومون بمهمة جليلة عظمها الله تعالى ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس فى سبيل الله" [رواه الترمذي]، فمن اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساع فى دمار البلاد، وخراب المجتمعات.

وشددت المنظمة على أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، ولا يبالى بكبير أو صغير، وأنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وإضرار العباد فى كل مكان وزمان.

وتوجهت المنظمة فى ختام بيانها بخالص المواساة لأهالى الضحايا، داعية الله تعالى أن يجنب الله العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

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