الأنبا مرقس يفتتح كنيسة بشبرا الخيمة

وقام الأنبا مرقس، أثناء صلوات القداس الإلهى بترقية الآباء إلى القمصية، وهم القس مرقوريوس دميان كاهن كنيسة مارجرجس قليوب البلد، والقس أغاثون رزق كاهن كنيسة أبو مقار شبرا الخيمة، والقس سلوانس رسمى كاهن كنيسة الانبا موسى والشهيدة أبوللونيا والأنبا كاراس، والقس بافلوس توفيق كاهن كنيسة الأنبا موسى والشهيدة أبوللونيا والأنبا كاراس.

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