مصر تجدد تضامنها الكامل مع تطلعات شعب مالى نحو الاستقرار والتنمية

أكدت وزارة الخارجية فى بيان رسمى لها، متابعة مصر مراسم تنصيب "باه نداو" رئيساً مؤقتاً لمالى لإدارة العملية الانتقالية، مهنئة الرئيس والشعب المالى على هذه الخطوة الهامة، ومعربة عن تطلعها لأن يساعد هذا التطور على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام فى البلاد، وأن تمر تلك المرحلة الانتقالية بسلاسة لكى تستعيد مالى وضعيتها إقليمياً ودولياً.





كما أعربت عن ثقتها فى قدرة جميع الأطراف المالية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطى فى البلاد والوصول بها إلى بر الأمان بدعم من الاتحاد الإفريقى والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس). وتؤكد مصر مجدداً على تضامنها الكامل مع تطلعات الشعب المالى نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، والتفافها حوله للوصول بالبلاد إلى بر الأمان سعياً لتحقيق الديمقراطية والاستقرار اللذين يتطلع إليهما الشعب المالى، مناشدة المجتمع الدولى بضرورة العمل المشترك لضمان تمتع الشعب المالى خلال تلك المرحلة بجميع حقوقه الأساسية، وتجاوز هذه الفترة سعياً لاستعادة مالى لدورها الهام إفريقياً ودولياً.

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