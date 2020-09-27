محاكم القضاء الإدارى تبدأ تلقى طعون المستبعدين من انتخابات الشيوخ

ومن المقرر أن تفصل المحاكم فى الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وعقب إرسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، ويكون يوم 7 أكتوبر أخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم بعضًا، ثم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار يوم 8 أكتوبر.
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس السبت، انتهاء المدة القانونية التى حددتها الهيئة لتلقى أوراق المرشحين، مشيرا إلى أنه تم غلق باب الترشح، ويتم حاليا مراجعة المستندات المقدمة من المرشحين ومطابقتها على أرض الواقع.
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين فى انتخابات مجلس النواب الجديد 2021، بنظاميها الفردى والقوائم، وذلك عقب قيام 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، أمس السبت، بغلق باب الترشح بعد انتهاء الفترة التى حددتها الهيئة لتلقى طلبات المرشحين.
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