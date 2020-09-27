وزير الأوقاف : السيسى أنقذ الوطن ويخوض بعزة وشرف معركة البناء والتعمير

وأكد الوزير فى بيان، اليوم الأحد، أن جهود الرئيس السيسى، لم تقف عند حدود مواجهة الإرهاب، وغل أيدى الإرهابيين عن النيل من مصر وأهلها، فقد استطاع بفضل الله، وتوفيقه أن يبحر بسفينة الوطن كقائد حكيم إلى بر الأمان، وخاض بعزة وشرف وما زال يخوض معركة البناء والتعمير فى مختلف المجالات من طرق وإسكان وبنية تحتية، وصحة وتعليم، واستصلاح أراضى، والعمل على بناء الإنسان، واستعادة مكانة وريادة مصر الإقليمية والدولية، والعمل على تقدمها وازدهارها والرقى بها فى مختلف المجالات، مما يجعلنا نشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز بمصرنا في ظل قيادته الحكيمة الرشيدة.

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