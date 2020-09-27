إنفوجراف .. عربات تانجو الإسبانية تنضم لأسطول السكة الحديد

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ومن المقرر أن تصل الدفعة الأولى منتصف 2021 وهى عبارة عن وحدة كاملة، حيث سيتم تشغيل العربات الجديدة على جميع الخطوط.
وأوضحت وزارة النقل أن الوحدة مكونة من جرار و12 عربة مكيفة درجة ثانية وأولى، لافتة إلى أن عربات الدرجة الأولى مزودة بشاشات كمبيوتر والثانية بشاشة عرض.
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