وزير الأوقاف: لله وللتاريخ سيسجل التاريخ بحروف من نور جهود الرئيس/ السيسي...

صرح أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن ما قام به سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) من عملية إنقاذ شاملة للوطن إنما هو فضل وتوفيق من الله (عز وجل) لسيادته، فلم تقف جهود سيادته عند حدود مواجهة الإرهاب وغل أيدي الإرهابيين عن النيل من مصر وأهلها، فقد استطاع سيادته بفضل الله (عز وجل) وتوفيقه أن يبحر بسفينة الوطن كقائد حكيم إلى بر الأمان، وخاض بعزة وشرف وما زال يخوض معركة البناء والتعمير في مختلف المجالات من طرق وإسكان وبنية تحتية، وصحة وتعليم، واستصلاح أراضي، والعمل على بناء الإنسان، واستعادة مكانة وريادة مصر الإقليمية والدولية، والعمل على تقدمها وازدهارها والرقي بها في مختلف المجالات، مما يجعلنا نشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز بمصرنا في ظل قيادته الحكيمة الرشيدة.

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